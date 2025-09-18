Sylvester stallone non coinvolto nel film su rocky

Sylvester Stallone chiarisce il suo coinvolgimento nel film I Play Rocky. In attesa di ulteriori dettagli sul nuovo progetto cinematografico I Play Rocky, si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti la partecipazione di Sylvester Stallone. L’attore, celebre per aver interpretato il leggendario protagonista nella saga di Rocky, ha recentemente espresso la propria posizione riguardo al film, che si propone di raccontare i retroscena della produzione dell’iconico lungometraggio del 1976. Le dichiarazioni di Sylvester Stallone sulla sua presenza nel film. Stallone ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dalla notizia dell’esistenza di I Play Rocky. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sylvester stallone non coinvolto nel film su rocky

In questa notizia si parla di: sylvester - stallone

Tulsa king stagione 3: sylvester stallone e samuel l. jackson annunciano nuove avventure in un video esclusivo

Rambo prequel scartato di Sylvester Stallone: ecco cosa sappiamo

Sylvester stallone e la performance che ha quasi distrutto la sua carriera

*Tulsa King* non si ferma: la serie con Sylvester Stallone è stata rinnovata per una quarta stagione. Scopri tutti i dettagli nell’articolo. #TulsaKing #SylvesterStallone #SerieTV #ParamountPlus - facebook.com Vai su Facebook

Sylvester Stallone ha pensato ad un nuovo film su Rambo, ma le premesse vi faranno infuriare; Rambo: Sylvester Stallone rivela i dettagli del prequel con l'AI che non vedremo mai; Rambo e l’idea inedita di Sylvester Stallone.

Sylvester Stallone ha pensato ad un nuovo film su Rambo, ma le premesse vi faranno infuriare - Stallone ha condiviso dettagli sorprendenti su un progetto con protagonista il Berretto Verde che ha fatto la storia del cinema, Rambo ... Scrive bestmovie.it

Sylvester Stallone rivela dettagli su un prequel di Rambo mai realizzato - Stallone rivela il suo progetto ora cancellato per riportare Rambo sul grande schermo con un prequel basato sull'AI. Segnala cinefilos.it