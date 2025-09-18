SWITCH Breeze Beta99o | Scopri il Potere degli Offset Negativi e Molto Altro!

Salve cari creatori e appassionati di cheat! La scena dei homebrew per Nintendo Switch si scalda con il nuovo aggiornamento di Breeze, lo strumento definitivo per la creazione e gestione di cheat, progettato per funzionare alla perfezione con la CheatVM di Atmosphere. Siamo entusiasti di annunciare il lancio della pre-release BETA99o, che introduce una funzionalità molto richiesta e rafforza ulteriormente la posizione di Breeze come tool tutto-in-uno più potente e intuitivo sul mercato. Cosa c’è di Nuovo: Il supporto per gli offset negativi in JumpBackMatch. Il cuore di questo aggiornamento è un miglioramento significativo per gli smanettoni più esperti: il supporto per offset negativi nel comando JumpBackMatch. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net