Swiped | Lily James festeggia un traguardo importante nella clip in esclusiva dal film
Arriverà il 19 settembre su Disney+ il film ispirato alla storia vera di Whitney Wolfe Herd, una giovane in grado di diventare miliardaria grazie alle app di appuntamenti. Da domani, 19 settembre, sarà disponibile in streaming su Disney+ il nuovo film Swiped, con star l'attrice britannica Lily James, di cui potete vedere una clip in anteprima esclusiva. Il lungometraggio si ispira alla storia vera di Whitney Wolfe Herd, che ha dovuto lottare per farsi strada nel competitivo mondo delle app di appuntamenti. Cosa racconterà Swiped Il film racconterà la storia della neolaureata che, dopo aver contribuito a portare al successo Tinder, si è ritrovata però esclusa dal successo dell'app, decidendo quindi di gettare le basi per una nuova impresa, Bumble. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
