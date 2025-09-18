Svolta storica in Mediobanca con l’offerta di Mps si chiude l’era Nagel

Lanotiziagiornale.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un passaggio annunciato e atteso, ma comunque storico. l consiglio d’amministrazione di Mediobanca si è dimesso in blocco, con l’unica eccezione di Sandro Panizza, in quota Delfin. E il passo indietro arriva, dopo oltre 20 anni da top manager, anche per Alberto Nagel, ormai ex amministratore delegato di Piazzetta Cuccia. La decisione, comunicata dopo oltre quattro ore di cda, arriva in seguito alla riuscita dell’offerta pubblica di acquisto e scambio di Mps e le dimissioni saranno effettive dall’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 ottobre. Svolta storica in Mediobanca: si chiude l’era Nagel. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

svolta storica in mediobanca con l8217offerta di mps si chiude l8217era nagel

© Lanotiziagiornale.it - Svolta storica in Mediobanca, con l’offerta di Mps si chiude l’era Nagel

In questa notizia si parla di: svolta - storica

Piombino | Metinvest rilancia il polo siderurgico, firmati l'accordo di programma e il patto che tutela 1.300 lavoratori: "Svolta storica"

Ora lo Stato paga le aziende fornitrici entro 30 giorni: la svolta storica nella Pubblica amministrazione italiana

Svolta storica in Australia: social media vietati agli under 16

Ecco perché ho fondato Mediobanca. L'inedito di Enrico Cuccia sulla nascita della merchant bank - Così Enrico Cuccia ricordò una volta l’amore di Raffaele Mattioli per la creatura che poi fece sua. Lo riporta milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Svolta Storica Mediobanca L8217offerta