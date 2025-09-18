Svolta storica in Mediobanca con l’offerta di Mps si chiude l’era Nagel

Un passaggio annunciato e atteso, ma comunque storico. l consiglio d’amministrazione di Mediobanca si è dimesso in blocco, con l’unica eccezione di Sandro Panizza, in quota Delfin. E il passo indietro arriva, dopo oltre 20 anni da top manager, anche per Alberto Nagel, ormai ex amministratore delegato di Piazzetta Cuccia. La decisione, comunicata dopo oltre quattro ore di cda, arriva in seguito alla riuscita dell’offerta pubblica di acquisto e scambio di Mps e le dimissioni saranno effettive dall’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 ottobre. Svolta storica in Mediobanca: si chiude l’era Nagel. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

