BASTIA UMBRA – "Dopo anni di attese e disagi, il finanziamento rappresenta la svolta tanto auspicata dai cittadini e segna un ulteriore passo avanti verso una Bastia Umbra più moderna, sicura e vivibile". Il Comune commenta così la decisione della Giunta regionale dell’Umbria che ha stanziato 1 milione di euro come cofinanziamento regionale per la realizzazione del sottopasso ferroviario carrabile e pedonale di via Firenze a Bastia Umbra, opera che consentirà la soppressione del passaggio a livello al km 18+852 della linea ferroviaria Foligno–Terontola; in finanziamento nell’ambito della riprogrammazione dell’Accordo per la Coesione FSC 2021-2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Svolta per il sottopasso. Un milione dalla Regione