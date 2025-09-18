Svolta per il sottopasso Un milione dalla Regione
BASTIA UMBRA – "Dopo anni di attese e disagi, il finanziamento rappresenta la svolta tanto auspicata dai cittadini e segna un ulteriore passo avanti verso una Bastia Umbra più moderna, sicura e vivibile". Il Comune commenta così la decisione della Giunta regionale dell’Umbria che ha stanziato 1 milione di euro come cofinanziamento regionale per la realizzazione del sottopasso ferroviario carrabile e pedonale di via Firenze a Bastia Umbra, opera che consentirà la soppressione del passaggio a livello al km 18+852 della linea ferroviaria Foligno–Terontola; in finanziamento nell’ambito della riprogrammazione dell’Accordo per la Coesione FSC 2021-2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: svolta - sottopasso
AVVISO ALLA CITTADINANZA CHIUSURA NOTTURNA AL TRAFFICO SOTTOPASSO di Via TABERNULAE dal 15/09/25 al 22/09/25 dalle ore 21.00 alle ore 6.00 Il Comune di Altavilla Vicentina informa che come da Ordinanza N. 85 del 04-09-2025, per co - facebook.com Vai su Facebook
Svolta per il sottopasso. Un milione dalla Regione; VIA FIRENZE SVOLTA PER IL SOTTOPASSO: LA REGIONE COFINANZIA L’OPERA; Sottopasso via Firenze, la Regione stanzia un milione.
Svolta per il sottopasso. Un milione dalla Regione - Intervento in via Firenze: l’opera sarà cofinanziata con il comune di Bastia Umbra e Rete Ferroviaria Italiana. Come scrive lanazione.it