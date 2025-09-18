L’ex attaccante di Roma e Juventus sembra essere pronto ad una nuova avventura da allenatore: a breve atteso l’annuncio ufficiale Sono giorni di riflessioni per molte panchine. La stagione è ancora agli inizi e per questo motivo si preferisce attendere ancora un po’ di tempo prima di prendere decisioni molto drastiche. Ma per un tecnico c’è ormai pronta una nuova avventura tanto che, secondo le informazioni di Sky Sport, l’annuncio potrebbe arrivare direttamente nelle prossime ore. Una esperienza del tutto nuova e con l’obiettivo di dimostrare di essere pronto. Dopo l’ottima avventura da calciatore, Mirko Vucinic si prepara ad una nuova esperienza da allenatore e per lui presto si potrebbero aprire le porte di una panchina molto importante. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Svolta in panchina: arriva Vucinic, annuncio a breve