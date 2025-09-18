Svolta in panchina | arriva Vucinic annuncio a breve
L'ex attaccante di Roma e Juventus sembra essere pronto ad una nuova avventura da allenatore: a breve atteso l'annuncio ufficiale Sono giorni di riflessioni per molte panchine. La stagione è ancora agli inizi e per questo motivo si preferisce attendere ancora un po' di tempo prima di prendere decisioni molto drastiche. Ma per un tecnico c'è ormai pronta una nuova avventura tanto che, secondo le informazioni di Sky Sport, l'annuncio potrebbe arrivare direttamente nelle prossime ore. Una esperienza del tutto nuova e con l'obiettivo di dimostrare di essere pronto. Dopo l'ottima avventura da calciatore, Mirko Vucinic si prepara ad una nuova esperienza da allenatore e per lui presto si potrebbero aprire le porte di una panchina molto importante.
Atalanta Under 23, svolta in panchina: via Modesto, caccia al successore
Clamoroso Adzic: al Montenegro lo allena il bomber ex Juve! Quando arriva l'annuncio; Quanto era forte Mirko Vucinic; Svolta in panchina: arriva Vucinic, annuncio a breve.
Clamoroso Adzic: al Montenegro lo allena il bomber ex Juve! Quando arriva l'annuncio - Svolta per la panchina della nazionale del nuovo talento bianconero, sempre più protagonista dopo il gol all'Inter
Mirko Vucinic è il nuovo CT del Montenegro: venerdì l'annuncio - L'ex attaccante inizia la sua avventura da allenatore sulla panchina del Montenegro, l'annuncio è atteso nella giornata di venerdì.