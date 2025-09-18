Sviene mentre cerca di spegnere un incendio in casa | il vicino entra nella villa in fiamme e lo salva

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incendio in una villa di Gemona del Friuli (Udine): le fiamme divampate nello scantinato in seguito probabilmente a un malfunzionamento di un quadro elettrico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sviene - cerca

Sviene mentre cerca di spegnere un incendio in casa: il vicino entra nella villa in fiamme e lo salva; Sviene mentre cerca di spegnere le fiamme in cantina: salvato dal vicino; La porta bloccata e le fiamme all'ingresso: così sono morti i due fidanzati sui Navigli.

Cerca Video su questo argomento: Sviene Mentre Cerca Spegnere