Sventolò il tricolore nel consiglio regionale campano con Rita De Crescenzo sequestrati 6 milioni al tiktoker Napolitano
Travolti dall’esuberanza della più nota Rita De Crescenzo, sotto il sole di agosto pochi prestarono attenzione all’altro tiktoker del video dello scandalo nel consiglio regionale campano, nella stanza del consigliere di Azione Pasquale Di Fenza. Lui, Angelo Napolitano, reggeva una grande bandiera tricolore. La sventolava come ad una finale dei Mondiali. Musica dell’inno d’Italia, “Working in progress” la scritta sullo sfondo. Pazienza per lo sfondone grammaticale inglese, quando già si hanno problemi anche con la lingua italiana. Napolitano è diventato famoso come commerciante di un megastore del Napoletano che vende smartphone di ultima generazione a prezzi stracciati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sventol - tricolore
Shock a Cisternino: al posto del tricolore sventola la bandiera palestinese. Scoppia la polemica - News - X Vai su X
"Al Ministro ricordo che su molte delle navi salpate sventola il tricolore, compresa la mia" - facebook.com Vai su Facebook
Blitz della tiktoker in Consiglio regionale, è polemica - L''ultima volta era salita agli onori delle cronache per aver invitato i suoi follower a invadere la località sciistica di Roccaraso in barba alle restrizioni generando il caos. Scrive ansa.it
Tiktoker in consiglio regionale, arriva la querela per vilipendio: “Offesi Inno e Tricolore” - Rischia di finire in tribunale la storia del balletto dei tiktoker Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano in consiglio regionale, ospiti del consigliere Pasquale Di Fenza, ex di Azione, poi espulso dal ... Riporta fanpage.it