Svelato il trailer di Jumpers il nuovo incredibile viaggio nel mondo animale di Disney Pixar

Roma, 18 settembre 2025 – Disney Pixar ha diffuso il primo trailer ufficiale di Jumpers, film atteso nelle sale per la primavera del 2026. La storia segue Mabel, un’adolescente appassionata di natura che, attraverso un dispositivo rivoluzionario, può entrare nella mente di animali robotici dall’aspetto realistico. Una prospettiva inedita che unisce comicità e riflessione e che ricorda la spinta innovativa di Toy Story. Se allora veniva indagato il punto di vista dei giocattoli, ora il salto è nel cuore del mondo animale. Mabel e l’esperimento che cambia tutto. La protagonista della storia è Mabel Tanaka, una ragazza curiosa e piena di energia che partecipa a un progetto scientifico mai tentato prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Svelato il trailer di Jumpers, il nuovo incredibile viaggio nel mondo animale di Disney Pixar

