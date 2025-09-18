La seconda stagione di High Potential sta svelando alcuni dettagli chiave riguardo ai personaggi principali e alle trame che si ispirano a una serie francese di successo. Con un focus particolare sul mistero di Roman e sulle sue origini, l’articolo analizza le connessioni tra la versione americana e quella originale, evidenziando le differenze narrative e i possibili sviluppi futuri. la rivelazione di roman in nevada e il parallelo con il colpo di scena francese. il ritorno di roman in nevada come elemento chiave della trama. Nella prima puntata della nuova stagione, si scopre che Roman è ancora vivo e si nasconde nello stato del Nevada. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Svelato il primo indizio di high potential season 2 con un riferimento a hpi