Svelati i segreti dei colori della street art | viola e giallo durano di più il rosso si degrada

Un nuovo studio italiano, condotto analizzando il famoso murale Musica Popolare di Milano con droni e tecnologie avanzate, offre una soluzione per conservare le opere d’arte di strada di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Street art, l’università di Pisa svela i segreti dei colori dei murales - Lo studio condotto sull'opera "Musica Popolare" del collettivo Orticanoodles nel quartiere Ortica di Milano spiega perchè il rosso sbiadisce ... Da intoscana.it

svelati segreti colori streetIl rosso sbiadisce, il nero resiste: Unipi svela i segreti dei colori dei murales - Uno studio dell’Università di Pisa, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell’Università degli Studi di Perugia, condotto sull’opera ‘Musica Popolare’ (2017) eseguita dal collettivo Orticanoodles ... Scrive msn.com

