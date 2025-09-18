Svegliarsi pieni di energia non è comune a molti italiani Arriva in soccorso un nuovo metodo messo a punto dagli esperti che in soli 5 minuti promette di far vivere al meglio la giornata
R itrovare energia al risveglio non è così scontato. Anzi, secondo la ricerca “Gli Italiani e il Sonno” commissionata da P&G Vicks a Squadrati e realizzata su un campione di oltre 1.500 italiani tra i 18 e i 64 anni, il 77% degli intervistati si sveglia già stanco. Ecco perché i rituali per una “morning routine” perfetta dilagano sui social, declinati in mille modi diversi. Talvolta in maniera troppo rigida, a prova di regime militare. Ma gli esperti rassicurano: non servono maratone mattutine, né sveglie all’alba per essere performanti. È più che sufficiente seguire una routine, semplice e sostenibile, capace di impostare la giornata sul giusto binario. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: svegliarsi - pieni
Non solo dormire, ma vivere la notte come un rituale di benessere. Un equilibrio perfetto tra solidità e delicatezza, sostegno e morbidezza, che regala un comfort ideale e la bellezza di svegliarsi pieni di energia, pronti a realizzare i propri sogni. Scopri quali va - facebook.com Vai su Facebook
Svegliarsi in forma e con energia: ecco la routine serale per stare meglio - Per svegliarsi al mattino energici la qualità del sonno e il ruolo della routine serale sono di fondamentale importanza. Si legge su ilgiornale.it