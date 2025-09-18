Svegliarsi pieni di energia non è comune a molti italiani Arriva in soccorso un nuovo metodo messo a punto dagli esperti che in soli 5 minuti promette di far vivere al meglio la giornata

R itrovare energia al risveglio non è così scontato. Anzi, secondo la ricerca “Gli Italiani e il Sonno” commissionata da P&G Vicks a Squadrati e realizzata su un campione di oltre 1.500 italiani tra i 18 e i 64 anni, il 77% degli intervistati si sveglia già stanco. Ecco perché i rituali per una “morning routine” perfetta dilagano sui social, declinati in mille modi diversi. Talvolta in maniera troppo rigida, a prova di regime militare. Ma gli esperti rassicurano: non servono maratone mattutine, né sveglie all’alba per essere performanti. È più che sufficiente seguire una routine, semplice e sostenibile, capace di impostare la giornata sul giusto binario. 🔗 Leggi su Iodonna.it

