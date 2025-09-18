Suzuki presenta nuova gamma al Salone della Nautica Ilariuzzi Fuoribordo in crescita

GENOVA (ITALPRESS) – Al Salone Nautico internazionale di Genova, oggi al via con la 65esima edizione, Suzuki presenta la nuova gamma MY26, che comprende l’ampliamento della linea esclusiva Stealth Line, il restyling dei fuoribordo V6 e la nuova compatibilità dei propulsori Suzuki con i display multifunzione Raymarine. “Presentiamo un rinnovamento funzionale ed estetico di una gamma che è ormai pressochè molto completa – spiega Paolo Ilariuzzi, direttore della divisione Moto e Marine -. La gamma Stealth Line parte dal 40 cavalli, sale fino al 350 cavalli e offre, oltre a tutte le tecnologie insite in un motore Suzuki, anche uno styling abbinabile a imbarcazioni molto sportive e molto performanti, ma anche a quelle che cercano un tocco di di raffinatezza e classe, perchè il motore fuoribordo deve essere potente, ma deve essere anche un oggetto ricercato”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it