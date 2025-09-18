Suzuki Jukebox su Rai 1 | la scaletta e i cantanti di stasera 18 settembre

Movieplayer.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri tutti gli ospiti e le hit di stasera su Rai 1 con Suzuki Jukebox: Anastacia, Gipsy Kings, Le Vibrazioni e tanti altri pronti a far rivivere quarant'anni di musica italiana e internazionale dal Palaolimpico di Torino. La prima serata di Rai 1 si anima con una festa di musica senza tempo. Questa sera, giovedì 18 settembre e domani venerdì 19 settembre, alle 21:30, Antonella Clerici conduce Suzuki Jukebox, con la partecipazione speciale di Clementino, che si trasforma nell'incursore della serata, pronto a guidare il pubblico tra groove, ritornelli e melodie. Il programma celebra quarant'anni di musica, ripercorrendo i grandi successi dagli anni '70 ai 2000 che hanno fatto ballare e sognare intere generazioni, tutti rivissuti dal vivo al Palaolimpico di Torino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

suzuki jukebox su rai 1 la scaletta e i cantanti di stasera 18 settembre

© Movieplayer.it - Suzuki Jukebox su Rai 1: la scaletta e i cantanti di stasera 18 settembre

In questa notizia si parla di: suzuki - jukebox

Suzuki Jukebox – La notte delle hit: ospiti ed anticipazioni

‘Suzuki Jukebox La notte delle hit’. Ecco gli artisti protagonisti su Rai1

Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit, oggi e domani in tv: : la scaletta e i cantanti sul palco

Suzuki Jukebox. La notte delle hit; Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit, oggi e domani in tv: : la scaletta e i cantanti sul palco; Suzuki Jukebox La Notte delle Hit, stasera su Rai 1 con Antonella Clerici e Clementino.

suzuki jukebox rai 1Suzuki Jukebox su Rai 1: la scaletta e i cantanti di stasera 18 settembre - Scopri tutti gli ospiti e le hit di stasera su Rai 1 con Suzuki Jukebox: Anastacia, Gipsy Kings, Le Vibrazioni e tanti altri pronti a far rivivere quarant'anni di musica italiana e internazionale dal ... Come scrive movieplayer.it

Suzuki Jukebox La Notte delle Hit, stasera su Rai 1 con Antonella Clerici e Clementino - Suzuki Jukebox La Notte delle Hit con Antonella Clerici e Clementino, e le star degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000. Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Suzuki Jukebox Rai 1