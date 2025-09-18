Suzuki Jukebox | La notte delle hit su Rai1 con Anastacia Alcazar Leali Alexia
La grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, accende la prima serata Rai, Antonella Clerici e Clementino conducono Suzuki Jukebox. La notte delle hit. La grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, accende la prima serata Rai dal Palaolimpico di Torino con gli interpreti originali delle canzoni che negli anni hanno fatto sognare e ballare. Due serate evento in onda giovedì 18 settembre e venerdì 19 settembre alle 21.30 su Rai1, condotte da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino che, come una sorta di incursore, in alcuni momenti dello show, condurrà il pubblico in un viaggio fatto di groove, ritornelli e melodie dei fantastici quarant’anni di musica che Suzuki Jukebox. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: suzuki - jukebox
Suzuki Jukebox – La notte delle hit: ospiti ed anticipazioni
‘Suzuki Jukebox La notte delle hit’. Ecco gli artisti protagonisti su Rai1
Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit, oggi e domani in tv: : la scaletta e i cantanti sul palco
Radiocorriere Tv. . Cinture nere di Juboxe, giovedì e venerdì sono le serate giuste per la grande musica e le emozioni Da Torino #AntonellaClerici e #Clementino presentano SUZUKI JUKEBOX - LA NOTTE DELLE HIT, in prima serata #Rai1 #RaiRadio2 - facebook.com Vai su Facebook
Stasera su Rai1: “Suzuki Jukebox. La notte delle hit” con Antonella Clerici e Clementino @antoclerici @CLEMENTINOIENA #SuzukiJukebox https://blogsocialtv.com/stasera-su-rai1-suzuki-jukebox-la-notte-delle-hit-con-antonella-clerici-e-clementino/… via @ - X Vai su X
SUZUKI JUKEBOX LA NOTTE DELLE HIT: la prima puntata su Rai 1 [Scaletta e Info]; Suzuki Jukebox, la notte delle hit: Antonella Clerici e Clementino portano su Rai 1 i miti della musica; Suzuki Jukebox stasera 18 settembre su Rai 1: la notte delle hit dagli anni ’70 ai 2000 con Antonella Clerici e Clementino.
Suzuki Jukebox. La notte delle hit, stasera su Rai 1 con Antonella Clerici e Clementino - Oggi, giovedì 18 settembre, in prima serata su Rai1, l'evento dedicato alla musica con Antonella Clerici e Clementino. comingsoon.it scrive
“Suzuki Jukebox – La notte delle hit”: su Rai 1 il concerto con la musica dagli anni 70 ai 2000 - La prima di due serata con il meglio della musica dagli anni 70 ai 2000. Lo riporta iodonna.it