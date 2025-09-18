La grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, accende la prima serata Rai, Antonella Clerici e Clementino conducono Suzuki Jukebox. La notte delle hit. La grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, accende la prima serata Rai dal Palaolimpico di Torino con gli interpreti originali delle canzoni che negli anni hanno fatto sognare e ballare. Due serate evento in onda giovedì 18 settembre e venerdì 19 settembre alle 21.30 su Rai1, condotte da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino che, come una sorta di incursore, in alcuni momenti dello show, condurrà il pubblico in un viaggio fatto di groove, ritornelli e melodie dei fantastici quarant’anni di musica che Suzuki Jukebox. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Suzuki Jukebox: La notte delle hit su Rai1 con Anastacia, Alcazar, Leali, Alexia