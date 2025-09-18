Suzuki Jukebox- La notte delle hit su Rai 1 il 18 e 19 settembre | due serate evento con Antonella Clerici Clementino e oltre venti artisti

Ci sono canzoni che non invecchiano, perché attraversano le generazioni grazie a voci che ancora oggi sanno incantare il pubblico. Con questa premessa oggi prende il via un evento in due prime serate su Rai 1, intitolato Suzuki Jukebox- La notte delle hit. Stasera, giovedì 18 va in onda la prima puntata mentre domani, e venerdì 19, andrà in onda la seconda. Sempre su Rai 1 e sempre alle 21:30 o poco più. Insomma, alla fine di Affari Tuoi. Suzuki Jukebox al Palaolimpico alla prima serata di Rai 1. Registrato al Palaolimpico di Torino il 12 e 13 settembre, lo spettacolo porta sul palco la musica degli anni Settanta, Ottanta, Novanta e 2000, in un viaggio tra i ricordi che sarà disponibile anche in streaming. 🔗 Leggi su Amica.it

