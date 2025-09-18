Suzuki Jukebox La notte delle hit | Antonella Clerici e Clementino accendono la prima serata di Rai1 con la grande musica

TORINO – La grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, accende la prima serata Rai dal Palaolimpico di Torino con gli interpreti originali delle canzoni che negli anni ci hanno fatto sognare e ballare. Due serate evento in onda oggi e domani in prima serata alle 21.30 su Rai1, condotte dalla straordinaria Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino che, come una sorta di incursore, in alcuni momenti dello show, condurrà il pubblico in un viaggio fatto di groove, ritornelli e melodie dei fantastici quarant’anni di musica che Suzuki Jukebox – La notte delle hit vuole celebrare. Lo show andrà in simultanea su Radio2 con la conduzione di Martina Martorano e in diretta streaming su Rai Play. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Suzuki Jukebox La notte delle hit”: Antonella Clerici e Clementino accendono la prima serata di Rai1 con la grande musica

