Supplenze GPS | proroga al 2028 per il nuovo regolamento Decreto

Il nuovo regolamento per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) è stato rinviato al 2028. Il decreto-legge n. 127 del 9 settembre 2025 ha confermato l’utilizzo delle ordinanze ministeriali per la gestione delle supplenze scuola anche per il biennio 20262028, prolungando l’attuale sistema provvisorio e posticipando una riforma organica. La gestione transitoria delle graduatorie . Supplenze GPS: proroga al 2028 per il nuovo regolamento Decreto .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Supplenze docenti, verso proroga GPS con le stesse regole del 2024. BOZZA DECRETO

Supplenze scuola: rinviato al 2028 il nuovo regolamento GPS, confermate le ordinanze ministeriali; Gps docenti precari, l’Ordinanza non sarà prorogata fino al 2028. Pittoni (Lega) sicuro: l’anno prossimo ne sarà pubblicata una nuova; Il decreto scuola è in Gazzetta Ufficiale e contiene il rinvio del Regolamento delle supplenze: il Ministro vuole affossare il confronto sulle GPS.

Decreto scuola, il sistema delle Gps prorogato al 2028. Flc Cgil: “Il nuovo regolamento andava definito entro il 2026” - Nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2025 è stato inserito il Decreto Scuola, il Decreto- tecnicadellascuola.it scrive

Il Ministero rinvia il nuovo Regolamento su supplenze docenti e GPS: fino al 2028 si procederà mediante Ordinanza Ministeriale - Con un Decreto pubblicato in GU, il Ministero ha posticipato la definizione del nuovo Regolamento sulle supplenze ai docenti, prorogando al 2028 l'Ordinanza Ministeriale sulle GPS. Secondo ticonsiglio.com