Supplenze docenti 2025 | docenti non nominati da GPS in attesa di incarico da graduatorie di istituto e interpelli RISPOSTE AI QUESITI

La segretaria generale Anief Chiara Cozzetto ha risposto alle domande dei nostri lettori nel corso di un question time nei canali di Orizzonte Scuola TV sul funzionamento dell'algoritmo per l'assegnazione delle supplenze e la procedura successiva tramite scorrimento delle graduatorie di istituto e interpelli anche fuori provincia. Ecco di cosa si è discusso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it