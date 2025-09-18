Supplenze docenti 2025 26 | ancora nomine da GPS ma in alcune province sono mini bollettini Ecco perché AGGIORNATO
Pubblicati entro il 31 agosto gli elenchi dei docenti confermati su posto sostegno, ai sensi del dm n. 32 del 26 febbraio 2025 e al 2 settembre tutti i bollettini delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2026 attribuite da gaE e GPS per l'anno scolastico 202526. Proseguono fino ad oggi le eventuali rettifiche e i successivi turni di nomina per disponibilità sopravvenute. L'articolo Supplenze docenti 202526: ancora nomine da GPS ma in alcune province sono “mini bollettini”. Ecco perché AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: supplenze - docenti
GPS docenti ripubblicate per le supplenze 2025/26 [AGGIORNATO]
Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli di oggi 8 settembre
Supplenze docenti 2025/26: nomine secondo, terzo, quarto bollettino [AGGIORNATO]
Supplenze da GPS 2025/26: i docenti lamentano errori nelle nomine, gli Uffici Scolastici rispondono [AGGIORNATO] - X Vai su X
Nuovi interpelli pubblicati dalle scuole - aggiornamento di mercoledì 17 settembre https://www.scuolainforma.news/interpelli-supplenze-docenti-2025-26-le-pagine-degli-uffici-scolastici-con-tutti-gli-avvisi-in-aggiornamento/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR - facebook.com Vai su Facebook
Supplenze 2025-2026: la riserva al servizio civile fa discutere, ecco perché; Supplenze docenti 2025/26, Cozzetto (ANIEF): “Se si rinuncia alla nomina da interpello si incappa ugualmente nelle sanzioni”; Supplenze Docenti 2025/26: Norme e Tempi di Presa di Servizio dopo gli Interpelli.
Supplenze 2025/26, le regole per i docenti di ruolo iscritti alle GPS - Scopri le regole sulle supplenze per docenti di ruolo in Italia. Lo riporta informazionescuola.it
Supplenze docenti da GPS e interpelli, nuovi percorsi abilitanti, concorso PNRR3. LE RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze, percorsi abilitanti, concorso PNRR3: sono i punti chiave dell'anno scolastico 2025/26 dal punto di vista dei docenti ... Si legge su orizzontescuola.it