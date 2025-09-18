Supplenza docente | quanti punti in graduatoria ATA?

Capita spesso che chi aspira a un incarico ATA abbia già maturato esperienza come docente. Molti candidati sono infatti presenti sia nelle graduatorie per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, sia in quelle per l'insegnamento. Diventa dunque utile chiarire come viene valutato il servizio svolto come insegnante ai fini del punteggio ATA. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it