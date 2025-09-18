Supplente vince in Tribunale | carta del docente da 500 euro anche per i precari
Il Tribunale del Lavoro di Perugia ha ribadito, qualora ve ne fosse bisogno vista la mole di sentenze a favore, ma anche in considerazione del fatto che il Tribunale amministrativo continua a invitare lo Stato a pagare, che anche i docenti assunti a tempo determinato hanno diritto alla “Carta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: supplente - vince
Ad un precario per averla bastano 180 giorni per anno scolastico, il Tribunale di Velletri accorda 1.500 euro ad un supplente: negarla “costituisce una palese discriminazione ... - Il supporto ministeriale annuale per l’aggiornamento della professione insegnante non può essere negato ai precari: lo ha ribadito il Tribunale del lavoro di Velletri, nell’accordare ad un supplente, ... Come scrive orizzontescuola.it
Carta docente ai supplenti, il Tar dell’Emilia Romagna mette alle strette l’amministrazione per il mancato pagamento delle somme decise dal giudice del lavoro: a breve ... - Le sentenze sulla Carta del docente da assegnare anche ai supplenti non possono rimanere ineseguite "malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, ... Riporta orizzontescuola.it