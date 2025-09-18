Supino expo ' 25 | natura cultura e sapori tra settembre e ottobre

Il comune di Supino si prepara a vivere un autunno ricco di eventi grazie al SUPINO EXPO '25, in programma tra settembre e ottobre, con un calendario pensato per valorizzare il territorio, la cultura e le tradizioni locali.Si parte il 20 settembre con un'escursione naturalistica da Santa Serena a.

SUPINO EXPO '25 Settembre - Ottobre 20 Settembre Escursione da Santa Serena a Monte Gemma a cura di Sistema Natura 26 Settembre Aperitivo in Panchina - presso BIG BENCH #410 - Monte Curto Intrattenimento musicale: Banda città di Supino G. Cogg

