Superman arriva presto su hbo max | ecco perché

uscita anticipata di Superman su piattaforme digitali: motivazioni e dettagli. Il film Superman, parte integrante del nuovo DC Universe, sta per essere reso disponibile in modalità digitale prima della sua uscita ufficiale su HBO Max. Questa decisione sorprende, considerando che il lungometraggio è ancora nelle sale da luglio, ma è stata presa con uno scopo preciso legato alla strategia di distribuzione dei prossimi progetti DC. perché il film Superman viene rilasciato in anticipo in digitale. Il motivo principale dietro questa scelta riguarda la volontà di permettere a più fan di vedere il film prima dell’uscita di Peacemaker stagione 2. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

