Superlega è una Sir che continua a crescere Colaci | Vogliamo migliorare

Perugiatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I risultati degli allenamenti congiunti contano fino ad un certo punto. La Sir Susa Scai Perugia è stata sconfitta ieri dalla Lube Civitanova, ma gli aspetti positivi non sono mancati. Ed è da quelli che deve ripartire.Uno di questi sicuramente è il ritorno in campo di Donovan Dzavoronok, uno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

