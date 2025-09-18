Supercoppa Italiana le date ufficiali della nuova edizione | ecco l’avversaria dell’Inter in semifinale
La Lega Serie A ha ufficializzato il programma della prossima Supercoppa Italiana, che anche nell’edizione 2025-26 si disputerà in Arabia Saudita. Per il sesto anno – non consecutivo – sarà dunque Riyadh ad accogliere le quattro squadre qualificate: Inter, Napoli, Milan e Bologna. La formula rimane invariata, con la Final Four che ormai è diventata il nuovo formato stabile della competizione. L’ Inter, arrivata seconda nell’ultima Serie A, si è guadagnata l’accesso al torneo insieme al Napoli Campione d’Italia, al Milan e al Bologna, qualificate grazie alla finale raggiunta in Coppa Italia. Un quadro di partecipanti che promette spettacolo e che regalerà sfide di grande prestigio alla vigilia delle feste natalizie. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
