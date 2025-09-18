Supercoppa Italiana 2025 26 | Napoli–Milan in semifinale Le date e il calendario

Supercoppa, è Napoli-Milan in semifinale. Il primo trofeo della stagione ha finalmente un volto, una data e un avversario. Il Napoli Campione d’Italia conosce il suo cammino nella EA SPORTS FC Supercup: l’urna di Riyadh ha riservato ad Antonio Conte una sfida dal sapore classico e ricca di fascino. Sarà Napoli-Milan la prima semifinale, un big match che infiammerà il dicembre calcistico degli azzurri. Il Napoli di Maradona vince la supercoppa Italiana 1990 Ufficiale il Tabellone: si gioca in Arabia Saudita. A spazzare via ogni dubbio è stato un comunicato ufficiale della Lega Serie A, che ha definito il programma della 38ª edizione della Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

