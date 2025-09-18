Supercoppa Italiana 2025 26 | Napoli–Milan in semifinale Le date e il calendario
Supercoppa, è Napoli-Milan in semifinale. Il primo trofeo della stagione ha finalmente un volto, una data e un avversario. Il Napoli Campione d’Italia conosce il suo cammino nella EA SPORTS FC Supercup: l’urna di Riyadh ha riservato ad Antonio Conte una sfida dal sapore classico e ricca di fascino. Sarà Napoli-Milan la prima semifinale, un big match che infiammerà il dicembre calcistico degli azzurri. Il Napoli di Maradona vince la supercoppa Italiana 1990 Ufficiale il Tabellone: si gioca in Arabia Saudita. A spazzare via ogni dubbio è stato un comunicato ufficiale della Lega Serie A, che ha definito il programma della 38ª edizione della Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Supercoppa Italiana, ecco le date ma dubbi sul luogo: l’annuncio di Simonelli
UFFICIALE – Supercoppa italiana, le date ufficiali: non solo Bologna-Inter
La Supercoppa italiana sarà prima di Natale: finale il 22 dicembre. E su Milan-Como a Perth...
Supercoppa Italiana 2025/2026, quando e dove si gioca la Final Four: ufficiali date e sede; Ufficiali le date della Supercoppa italiana 25/26: i dettagli; Supercoppa italiana 2025/26 a Riad: Napoli-Milan il 18 dicembre e Bologna-Inter il 19, finale il 22.
Supercoppa 2025/26: Napoli-Milan e Bologna-Inter a Riyadh - La EA Sports Fc Supercup torna in Arabia Saudita: semifinali il 18 e 19 dicembre, finale il 22. Secondo calciomagazine.net
Supercoppa italiana 2025/26 ancora a Riad: le date delle semifinali, finale il 22 dicembre - La Supercoppa Italiana 2025/26 si svolgerà ancora a Riad e per la terza volta nella sua storia con la formula della Final Four, che prevede due semifinali a eliminazione diretta (18 e 19 dicembre 2025 ... Segnala msn.com