Sulla ripartizione dei fondi della sanità nessun accordo Marsilio | Ignorato lo spopolamento delle aree interne
"Nessuna intesa in commissione Salute della conferenza delle Regioni sulla ripartizione del Fondo sanitario nazionale. L’Abruzzo, insieme ad altre sei Regioni, ha posto il veto su una proposta che continua a ignorare il tema della distribuzione territoriale e della densità demografica”. A. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Formazione docenti sull’inclusione, durata minima 20 ore, da svolgere tra settembre e ottobre. Oltre 850mila euro stanziati per 213 corsi. Ripartizione fondi per scuole polo. NOTA
Compensi docenti e ATA, sottoscritto definitivamente il CCNI per i fondi MOF: oltre 847 milioni alle scuole. La ripartizione dei fondi per singola voce. TESTO
Nel suo articolo, Pietro Spirito analizza le "trappole della diseguaglianza" nella bozza del decreto sulla ripartizione dei fondi per il TPL, sostenendo che il provvedimento penalizza le regioni del Sud a favore di quelle del Nord.
L'8xmille: è un sistema poco trasparente? ? Scoprilo tu stesso! Consulta la sezione "Rendiconto" del nostro sito: troverai i dati relativi alla ripartizione dei fondi, alle finalità previste dalla legge e ai progetti realizzati in Italia e all'Estero! #8xmilleallachies
Specialistica ambulatoriale. Bartolazzi sulla ripartizione delle risorse: “Nessun territorio ha subito penalizzazioni” - L’assessore risponde a una interrogazione della presidente della commissione Salute, Carla Fundoni (Pd) in merito alle presunte disparità nella distribuzione dei finanziamenti tra territori e sulle ... Si legge su quotidianosanita.it