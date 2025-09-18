Sulla ripartizione dei fondi della sanità nessun accordo Marsilio | Ignorato lo spopolamento delle aree interne

"Nessuna intesa in commissione Salute della conferenza delle Regioni sulla ripartizione del Fondo sanitario nazionale. L'Abruzzo, insieme ad altre sei Regioni, ha posto il veto su una proposta che continua a ignorare il tema della distribuzione territoriale e della densità demografica".

