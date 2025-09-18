Sulla Juve soffia il vento dei Balcani | così Tudor ha rimesso Vlahovic al centro

Gazzetta.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il croato e il suo staff (Javorcic e Rogic su tutti) hanno rafforzato un rapporto che si sta rivelando vincente e i primi a beneficiarne sono il 9 serbo e il giovane Adzic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sulla juve soffia il vento dei balcani cos236 tudor ha rimesso vlahovic al centro

© Gazzetta.it - Sulla Juve soffia il vento dei Balcani: così Tudor ha rimesso Vlahovic al centro

In questa notizia si parla di: juve - soffia

Allegri, ultimatum alla Juve: se non vende Vlahovic, gli soffia l’attaccante

Sorpasso all’ultima curva: la Juve lo soffia all’Inter

Juve, beffa italiana per Sancho: la rivale lo soffia a Tudor

Sulla Juve soffia il vento dei Balcani: così Tudor ha rimesso Vlahovic al centro.

juve soffia vento balcaniSulla Juve soffia il vento dei Balcani: così Tudor ha rimesso Vlahovic al centro - Il croato e il suo staff (Javorcic e Rogic su tutti) hanno rafforzato un rapporto che si sta rivelando vincente e i primi a beneficiarne sono il 9 serbo e il giovane Adzic ... Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Soffia Vento Balcani