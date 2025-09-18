La scorsa settimana alle autorità francesi sono bastate ventiquattro ore per disinnescare un’operazione cosiddetta Fimi, acronimo che sta per Foreign Information Manipulation and Interference, cioè una campagna di manipolazione e disturbo dell’informazione orchestrata dall’estero. In quel caso, come nella maggior parte dei casi più recenti in Europa, dalla Russia. Il 9 settembre scorso erano state trovate nove teste di maiale davanti ad altrettante moschee nella regione dell’Île-de-France, quattro a Parigi e cinque nella periferia interna. Le indagini avevano portato a un allevatore in Normandia che aveva venduto a due individui le teste di maiale, e poi a un’auto con targa della Serbia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Sulla guerra ibrida siamo molto scoperti