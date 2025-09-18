Sulla guerra ibrida siamo molto scoperti
La scorsa settimana alle autorità francesi sono bastate ventiquattro ore per disinnescare un’operazione cosiddetta Fimi, acronimo che sta per Foreign Information Manipulation and Interference, cioè una campagna di manipolazione e disturbo dell’informazione orchestrata dall’estero. In quel caso, come nella maggior parte dei casi più recenti in Europa, dalla Russia. Il 9 settembre scorso erano state trovate nove teste di maiale davanti ad altrettante moschee nella regione dell’Île-de-France, quattro a Parigi e cinque nella periferia interna. Le indagini avevano portato a un allevatore in Normandia che aveva venduto a due individui le teste di maiale, e poi a un’auto con targa della Serbia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: guerra - ibrida
La guerra ibrida cinese passa dagli incidenti d’auto. Il piano svelato dall’intelligence di Praga
Sicurezza nazionale e rischio indiretto. Chi c’è nel mirino della guerra ibrida iraniana
Guerra ibrida: l’Occidente non riesce più a nascondere la superiorità russa
?Claudio Chiummarulo La #guerra #cognitiva è l’ultima frontiera della #guerra ibrida, non il futuro ma già il presente; l’unico modo per contrastarla è irrobustire la resilienza #cognitiva della società - X Vai su X
Alimenti di base: il premier Bolojan chiede ai partner di coalizione più tempo per analizzare proposta su mantenimento tetto prezzi / Presidenziali 2024: il Procuratore Generale Alex Floren?a, Romania - oggetto di campagne di disinformazione e guerra ibrida - facebook.com Vai su Facebook
Sulla guerra ibrida siamo molto scoperti; Crosetto: «La guerra ibrida c'è già, bisogna reagire e colpire. I droni di Mosca in Polonia? Un test»; «Siamo in guerra e l’Europa per rispondere deve essere unita».
Sulla guerra ibrida siamo molto scoperti - La Francia intensifica gli sforzi per difendersi dagli attacchi Fimi che arrivano per lo più dalla Russia. Scrive ilfoglio.it
Donald Trump: «Siamo molto vicini a una guerra mondiale. Deluso da Vladimir Putin, non ci ha mai rispettato» - «Siamo molto vicini a una guerra mondiale», così Trump a Londra durante il vertice con Starmer nella residenza di campagna dei Chequers. Come scrive msn.com