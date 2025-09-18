- Avete presente il consigliere comunale del Pd che in un fuorionda si è fatto sfuggire una neppure troppo velata minaccia contro una collega di FdI, evocando Piazzale Loreto? “Vi abbiamo già appeso una volta per i piedi”. Ora: lui si è scusato, Silvia Salis lo ha redarguito e diranno che è stato uno scivolone, un brutto inciampo. No. Io non ci credo. In realtà nasconde una convinzione di fondo, ovvero che chiunque non la pensi come loro deve essere etichettato come fascista e dunque deve essere silenziato in un modo o nell’altro. Pensateci. Cos’è, se non il desiderio di zittire il prossimo, quel blitz degli studenti Pro Pal che interrompono la lezione di un professore definito "sionista"? E non è accaduto lo stesso quando a Joseph Ratzinger venne impedito di parlare alla Sapienza, o a Capezzone, o quando Eugenia Roccella non è potuta intervenire al Salone del Libro? Parliamo di un identico schema: se non la pensi come loro sei un fascista, e visto che l’unico fascista buono è un fascista morto, visto che i fascisti devono tornare nelle fogne, allora tutti quelli etichettati così meritano il silenzio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sulla Flotilla si fa pipì da seduti, l'odio sta a sinistra e Kirk: quindi, oggi...