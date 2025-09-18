Suicidio di Paolo Mendico quando la scuola non protegge dal bullismo e dai compagni e neanche le istituzioni della Repubblica

Non conoscevo Paolo. Ma da quando ho letto la sua storia, è come se non riuscissi a smettere di pensarci Non conoscevo Paolo. Ma da quando ho letto la sua storia, è come se non riuscissi a smettere di pensarci. Aveva 14 anni, viveva a Santi Cosma e Damiano, un piccolo paese che potrebbe esser. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Suicidio di Paolo Mendico, quando la scuola non protegge dal bullismo e dai compagni, e neanche le istituzioni della Repubblica

In questa notizia si parla di: suicidio - paolo

Paolo Crepet, l'affondo: "Perché Fedez e Saviano parlano di suicidio. Lo trovo volgare"

Uomo muore sui binari della metro B nella stazione San Paolo a Roma, si pensa al suicidio

Bullismo e tragedia a Latina: la lettera del fratello di Paolo al Governo dopo il suicidio del 15enne

Paolo aveva 14 anni. A scuola lo chiamavano “femminuccia”, lo insultavano, lo prendevano di mira. Un bullismo costante, fatto di parole e gesti che lo hanno isolato e ferito fino a spingerlo al suicidio. Paolo non è un caso isolato: è il volto di un odio che attrave - facebook.com Vai su Facebook

Paolo, il suicidio a 14 anni nella cameretta dopo un calvario di 5 anni | La madre: «Era un preda, i prof gli urlavano contro» - X Vai su X

Studente suicida in casa, la rabbia dei genitori: La scuola sapeva che nostro figlio veniva perseguitato dai bulli; Suicida a 15 anni, la Procura potrebbe convocare quattro compagni di scuola; Paolo Mendico suicida a 14 anni, la paura dei compagni di scuola: «Cosa abbiamo combinato?». La mamma: «Ho una chat con un'insegnante che fa spavento».

Suicida a 15 anni, la Procura potrebbe convocare quattro compagni di scuola - La Procura dei minorenni di Roma valuta di ascoltare quattro ex compagni di classe di Paolo Mendico, il quindicenne trovato senza vita in provincia di Latina. Si legge su tg24.sky.it

Paolo Mendico, gli ex alunni della scuola: «Anche noi vittime dei bulli, nessuno ci proteggeva» - Era da solo, sì, ma non è stato il solo a subire atti di bullismo nelle scuole che negli anni ha frequentato, non sarebbe stato l’unico inascoltato ... Secondo ilmattino.it