Suicidio di Paolo Mendico la Procura potrebbe convocare quattro ex compagni di classe

18 set 2025

I nomi sono stati indicati ai carabinieri dai genitori: «Sono quelli che lo hanno bullizzato», ha dichiarato il padre Giuseppe Mendico, precisando: «Noi non ce l’abbiamo con tutta la classe. Lì c’erano anche bravi ragazzi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

