Nelle prossime ore la procura dei minorenni di Roma potrebbe decidere di sentire quattro adolescenti nell’ambito dell’inchiesta per il suicidio di Paolo Mendico, il quindicenne che si è tolto la vita nei giorni scorsi nella sua stanza nel comune dei santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Come riporta Repubblica, si tratta di ex compagni di classe, non iscritti sul registro degli indagati, indicati dal padre Giuseppe Mendico come coloro che lo “hanno perseguitato nel primo anno delle superiori”. “Noi non ce l’abbiamo con tutta la classe. Lì c’erano anche bravi ragazzi”. “Ma ripeto, ormai da giorni, è la scuola che ha fatto cadere nel vuoto le mie denunce”, ha dichiarato Mendico. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Suicida a 15 anni, la Procura potrebbe convocare quattro compagni di scuola

