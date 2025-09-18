Suicida a 14 anni la procura dei minori convoca quattro compagni di Paolo
I nomi indicati ai carabinieri dai genitori. “Sono quelli che lo hanno bullizzato”, dice il papà del ragazzo che si è ammazzato il primo giorno di scuola. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: suicida - anni
Don Matteo Balzano, morto suicida a 35 anni: la comunità di Cannobio sotto choc
Don Matteo, parroco di 35 anni, si suicida: "Nessuno sa l'inferno", la frase choc
Morto a 36 anni dopo un ‘tuffo’ Fabio Marchioni. Il padre Aurelio si suicida poche ore dopo
Suicida a 14 anni, l'esperto: «Fortissime le pressioni nei confronti dei giovani maschi. Anch'io, da ragazzino, avrei preso in giro Paolo» - X Vai su X
La storia di Paolo, morto suicida a soli 14 anni dopo essere stato vittima di bullismo, ci colpisce profondamente. Ci scuote come educatori, psicologi, genitori, fratelli, sorelle… come esseri umani. Abbiamo l’onore, nella nostra cooperativa, di incontrare - facebook.com Vai su Facebook
Suicida a 14 anni, la procura dei minori convoca quattro compagni di Paolo; Paolo, suicida a 14 anni. La famiglia: “Era bullizzato. Una maestra incitò gli alunni alla rissa”; Suicida a 14 anni, a scuola di Paolo arrivano gli ispettori ministeriali.
Paolo, morto suicida a 14 anni: i pm indagano per istigazione al suicidio - Sequestrati i dispositivi del giovane, vittima di presunti abusi e insulti da compagni anche sui social network. Come scrive rainews.it
Paolo Mendico, suicida a 14 anni/ Preside: “Non c’è stato bullismo, al funerale c’era tutta la classe” - Il dramma di Paolo Mendico a Dentro la notizia, su Canale 5, con la lunga intervista alla preside dell'istituto frequentato dal ragazzo ... Lo riporta ilsussidiario.net