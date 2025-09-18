Sudan tra povertà e fame

Tv2000.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fame non arretra: milioni di persone vivono senza cibo né speranza. Il nuovo rapporto globale denuncia una crisi che non è più emergenza, ma condizione permanente, a partire dal Sudan. Servizio di Maurizio Di Schino e Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

sudan tra povert224 e fame

© Tv2000.it - Sudan tra povertà e fame

In questa notizia si parla di: sudan - povert

Sudan, la guerra dimenticata in cui la fame è un’arma - Il Sudan è devastato dalla guerra civile tra esercito regolare e paramilitari. Si legge su interris.it

ONU: carestia in Sudan. Azione contro la Fame chiede finanziamenti d’emergenza - Negli ultimi 40 anni sono state dichiarate solo quattro carestie: Sud Sudan (2017); Somalia (2011); Corea del Nord (1995) ed Etiopia (1984). insalutenews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sudan Povert224 Fame