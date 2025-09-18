Sudan tra povertà e fame

La fame non arretra: milioni di persone vivono senza cibo né speranza. Il nuovo rapporto globale denuncia una crisi che non è più emergenza, ma condizione permanente, a partire dal Sudan. Servizio di Maurizio Di Schino e Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sudan tra povertà e fame

In questa notizia si parla di: sudan - povert

Un rapporto delle Nazioni Unite accusa il governo del Sud Sudan di aver saccheggiato risorse pubbliche per favorire interessi privati, aggravando povertà, conflitti e crisi umanitarie. Di Simona Salvi - facebook.com Vai su Facebook

Due anni e mezzo di guerra in #Sudan. #TG2000 ore 18,30 del 18 settembre 2025 - X Vai su X

Sudan, la guerra dimenticata in cui la fame è un’arma - Il Sudan è devastato dalla guerra civile tra esercito regolare e paramilitari. Si legge su interris.it

ONU: carestia in Sudan. Azione contro la Fame chiede finanziamenti d’emergenza - Negli ultimi 40 anni sono state dichiarate solo quattro carestie: Sud Sudan (2017); Somalia (2011); Corea del Nord (1995) ed Etiopia (1984). insalutenews.it scrive