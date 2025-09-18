Successo di pubblico per Franco Ascione ospite del Rugby IV Circolo Benevento

Tempo di lettura: 2 minuti Un pomeriggio intenso e ricco di approfondimenti, quello che ha visto protagonisti ieri al Rugby IV Circolo Benevento genitori, atleti, dirigenti e tecnici, nell’ambito dell’atteso incontro divulgativo tenuto da Franco Ascione, Direttore sportivo FIR e coordinatore CTF per l’attività internazionale. Il dirigente della federazione rugbistica italiana ha intrattenuto la folta rappresentanza, che ha saturato la clubhouse del campo di Via F. Compagna, con interessantissimi temi, spaziando dall’analisi della funzione educativa delle associazioni sportive dilettantistiche, ritenute sempre più un presidio territoriale di sviluppo sociale e crescita per le giovani generazioni, fino alla disamina delle criticità di sport impropriamente definiti minori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it