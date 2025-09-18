Sub scomparso in mare ritrovato morto dopo due giorni di ricerche
Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda di Giuseppe Izzo, 66 anni, sub originario di Torre del Greco (Napoli), scomparso lo scorso 16 settembre durante un’immersione nelle acque di Castel Volturno, lungo il litorale domizio. Dopo due giorni di intense ricerche, il corpo senza vita. 🔗 Leggi su Casertanews.it
