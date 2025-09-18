Sua moglie morì nell’incidente dell’auto che guidava lui assolto | Impossibile evitare l’impatto

Messinatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assolto perché il fatto non costituisce reato. Si chiude così davanti al Gup Tiziana Leanza l’udienza preliminare a carico di un anziano accusato di omicidio stradale.La tragedia nel 2023, quando l’uomo, oggi 76enne finì in ospedale insieme alla moglie dopo un incidente avvenuto a Taormina. Per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

