Su Rai1 alla scoperta della Riviera d’Ulisse con la seconda puntata di Linea Blu Discovery

Latinatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo della prima, che ha portato i telespettatori alla scoperta della costa pontina, da Sabaudia al Circeo fino a Terracina, va in onda sabato 20 settembre su Rai1, alle 11.30, la seconda puntata del programma Linea Blu Discovery intitolata “Il Mare dei Miti” e dedicata alle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

rai1 scoperta riviera d8217ulisseSu Rai1 alla scoperta della Riviera d’Ulisse con la seconda puntata di Linea Blu Discovery - Un viaggio tra le bellezze di Gaeta, Minturno, Sperlonga e Formia dove il racconto si soffermerà sull’iconico Cisternone Romano, tra i simboli più affascinanti e identitari del territorio pontino ... Riporta latinatoday.it

