Su Rai1 alla scoperta della Riviera d’Ulisse con la seconda puntata di Linea Blu Discovery
Dopo il grande successo della prima, che ha portato i telespettatori alla scoperta della costa pontina, da Sabaudia al Circeo fino a Terracina, va in onda sabato 20 settembre su Rai1, alle 11.30, la seconda puntata del programma Linea Blu Discovery intitolata “Il Mare dei Miti” e dedicata alle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Nel centenario della sua nascita, un viaggio alla scoperta della vita e delle opere di Andrea Camilleri, il maestro che ha conquistato milioni di lettori. Sabato #6settembre in prima serata su #Rai1: “Camilleri 100” #Camilleri100 #AndreaCamilleri #scrittore - facebook.com Vai su Facebook
Come finisce Costanza, fiction Rai1? Anticipazioni/ Costanza ama Marco, scoperta la verità su Biancofiore - Anticipazioni ultima puntata Costanza si dichiara a Marco, scoperta la verità su Biancofiore Come finisce Costanza, la ... Secondo ilsussidiario.net