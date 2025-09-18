Su Google Meet arriva l’assistente AI che agisce come consulente durante le riunioni

Tuttoandroid.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google Meet si aggiorna con nuove funzionalità di intelligenza artificiale da utilizzare direttamente durante le call e le riunioni. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

su google meet arriva l8217assistente ai che agisce come consulente durante le riunioni

© Tuttoandroid.net - Su Google Meet arriva l’assistente AI che agisce come consulente durante le riunioni

In questa notizia si parla di: google - meet

Google Meet si appresta a semplificare gli inviti alle chiamate su Android

Google Meet migliora le presentazioni con la nuova modalità a schermo intero

Google Meet rende disponibile la traduzione vocale in tempo reale – Il video

Ask Gemini su Google Meet, riassume le riunioni e i punti chiave - L'assistente AI riassume le riunioni, mette in evidenza le decisioni e aggiorna chi si collega in ritardo. Segnala msn.com

Google Meet, arriva la traduzione vocale in tempo reale con Gemini - Gemini, infatti, conserverà anche il timbro della nostra voce, le nostre intonazioni, e il nostro modo di parlare. Da punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Google Meet Arriva L8217assistente