su bpm abbiamo imparato la lezione

«Abbiamo tutti imparato la lezione». A dirlo è stato ieri l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel (in foto), a proposito dell'operazione non andata in porto su Banco Bpm dopo gli stringenti paletti imposti dal governo. Nel suo intervento alla Ceo Conference di Bank of America, che si è tenuta ieri a Londra, il banchiere romano ha fatto capire che per il momento non ci sarà un ritorno su Piazza Meda. «Abbiamo provato qualcosa che non ha funzionato per ragioni esterne, ma ora abbiamo tutti imparato la lezione che non ha nulla a che fare con la transazione in sé, ma ha a che fare con l'interferenza del governo», ha osservato Orcel. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

