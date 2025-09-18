Stuprata dal branco a Sulmona | 12enne sentita per 4 ore da pm C' è un nuovo testimone

Feedpress.me | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro ore quasi di interrogatorio protetto, nel quale la ragazzina è stata chiamata a ricordare quello che le è successo negli ultimi due anni. «Mi hanno costretta ad avere un approccio sessuale e io mi sono difesa tanto che uno di loro ha anche dei graffi», ha raccontato la dodicenne al sostituto procuratore Angela D’Egidio alla presenza dello psicologo. Una mano, ora, la sta dando anche la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

stuprata dal branco a sulmona 12enne sentita per 4 ore da pm c 232 un nuovo testimone

© Feedpress.me - Stuprata dal branco a Sulmona: 12enne sentita per 4 ore da pm. C'è un nuovo testimone

In questa notizia si parla di: stuprata - branco

Orrore a Malta, ragazza 19enne stuprata dal branco. Indagati 5 italiani

Ragazza di 22 anni stuprata dal branco: la serata tra "amici" con alcol e droga, poi l'hanno violentata a turno

Violentata a 12 anni e filmata: spunta un nuovo indagato di 17 anni. Il video come arma di ricatto nelle chat di Whatsapp, il branco...; Sulmona, violentano 12enne e diffondono il video su Whatsapp: arrestati un 18enne e un 14enne; In Abruzzo una dodicenne ha denunciato di essere stata stuprata per mesi.

Cerca Video su questo argomento: Stuprata Branco Sulmona 12enne