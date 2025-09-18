Quattro ore quasi di interrogatorio protetto, nel quale la ragazzina è stata chiamata a ricordare quello che le è successo negli ultimi due anni. «Mi hanno costretta ad avere un approccio sessuale e io mi sono difesa tanto che uno di loro ha anche dei graffi», ha raccontato la dodicenne al sostituto procuratore Angela D’Egidio alla presenza dello psicologo. Una mano, ora, la sta dando anche la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Stuprata dal branco a Sulmona: 12enne sentita per 4 ore da pm. C'è un nuovo testimone