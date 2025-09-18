Le ombre della sera avvolgevano la stazione della metropolitana, un luogo di transito che, con il calare del buio, perdeva la sua frenetica familiarità. Una giovane di appena vent’anni, con il cuore pieno di un misto di speranza e curiosità, attendeva l’uomo con cui aveva scambiato messaggi su Telegram. La promessa era quella di una cena, un “posto carino” che aveva fatto breccia nella sua voglia di leggerezza. Ma l’incontro si è trasformato presto in un’insidia. Le parole rassicuranti sono svanite, lasciando spazio alla fredda minaccia di un coltello e alla violenza inaudita. Il luogo che avrebbe dovuto essere un punto di ritrovo è diventato il palcoscenico di un terribile incubo, dove la fiducia è stata tradita e la dignità calpestata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Stuprata al primo appuntamento. Poi la scoperta shock: era proprio lui!