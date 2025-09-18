Studentessa francese morta in casa i legali dei genitori si oppongono all' archiviazione

LECCE - A quasi due anni dalla morte della 21enne francese Julie, che si trovava a Lecce nell'ambito del progetto Erasmus, i legali che assistono i genitori - avvocati Rosario Almiento e Giulio Bray - si sono opposti alla richiesta di archiviazione della pm Rosaria Petrolo. La gip del tribunale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

