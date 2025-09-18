Studente suicida la paura dei compagni di scuola | Vengono a prenderci a casa?
Regna preoccupazione tra gli alunni dell'istituto frequentato da Paolo. Il sindaco: "Sono spaventati, gli scuolabus sono vuoti". Altre famiglie raccontano vessazioni subite dai loro figli da parte dei bulli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
“Perseguitato e insultato”: la storia di Paolo, lo studente morto suicida a Latina. La mamma: “Mio figlio perseguitato, lasciato senza ascolto”
Studente suicida in casa, la rabbia dei genitori: "La scuola sapeva che nostro figlio veniva perseguitato dai bulli"
Studente morto suicida, Valditara: “Il tema del bullismo mi rattrista parecchio. Fenomeno in aumento in tutta Europa, legato all’abuso dei social network. Verificare se legge è stata rispettata”
Studente suicida, un calvario lungo cinque anni | La mamma: "Era una preda dei bulli, i prof non lo difendevano"
Studente suicida a Latina, la rabbia dei genito
Paolo Mendico morto suicida a 15 anni, verifiche su scuola e compagni dopo l'accusa del fratello: l'indagine; Vittima di bullismo, studentessa tenta il suicidio a scuola: compagni riescono a fermarla appena in tempo; Giù dalla finestra a scuola e in gravi condizioni: si indaga sui compagni per istigazione al suicidio.
Studente suicida, la paura dei compagni di scuola: "Vengono a prenderci a casa?" - C'è preoccupazione tra i compagni di scuola di Paolo, lo studente suicida a Latina perché, come raccontato dal fratello, "era vittima di bullismo".
Paolo suicida a 14 anni, la paura dei compagni di scuola: «Cosa abbiamo combinato?». La mamma: «Ho una chat con un'insegnante che fa spavento»