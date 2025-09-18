Studente morto suicida Pellai | Le scuole devono diventare luoghi emotivamente competenti Non vedere il dolore di un ragazzo che chiede aiuto è una sconfitta
L'ispezione ministeriale avviata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito procede con le audizioni programmate presso l'istituto frequentato da Paolo, lo studente quindicenne della provincia di Latina che ha deciso di togliersi la vita. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: studente - morto
Morto a 17 anni in moto, studente bagnino ed ex portiere: “A giugno aveva salvato un uomo in mare”
Consegnato diploma simbolico ai genitori di Jacopo Gallo, studente morto nell’aprile 2024 per un incidente stradale
Studente morto durante PCTO: pena sospesa per titolare e tecnico, archiviate le posizioni della DS e del tutor
Studente scomparso a Perugia trovato morto in appartamento - facebook.com Vai su Facebook
Studente morto suicida, Pellai: Le scuole devono diventare luoghi emotivamente competenti. Non vedere il dolore di un ragazzo che chiede aiuto è una sconfitta.
“Perseguitato e insultato”: la storia di Paolo, lo studente morto suicida a Latina. La mamma: “Mio figlio lasciato senza ascolto” - La morte di Paolo, 15 anni, trovato privo di vita nella sua abitazione in un comune, in provincia di Latina, riporta al centro dell’attenzione nazionale il dramma del bullismo e le sue conseguenze più ... Riporta orizzontescuola.it
Quattordicenne suicida a Latina. Alberto Pellai: “Paolo viveva in trincea, la scuola non deve voltarsi dall’altra parte” - Un ragazzo sensibile, appassionato di musica e di pesca, benvoluto da chi lo conosceva davvero, ma da anni vittima di bullismo. Scrive agensir.it