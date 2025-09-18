Strisce in corrispondenza dell' isola spartitraffico | i disabili non possono attraversare la strada | FOTO

Casertanews.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Come attraverso io?”: E’ la denuncia di una donna disabile che in un video mostra tutta la difficoltà ad attraversare la strada per accedere alla stazione ferroviaria di Aversa.Nella clip si vedono alcuni operai intenti a realizzare le nuove strisce pedonali che però finiscono in un’isola. 🔗 Leggi su Casertanews.it

