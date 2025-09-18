Strisce in corrispondenza dell' isola spartitraffico | i disabili non possono attraversare la strada | FOTO
“Come attraverso io?”: E’ la denuncia di una donna disabile che in un video mostra tutta la difficoltà ad attraversare la strada per accedere alla stazione ferroviaria di Aversa.Nella clip si vedono alcuni operai intenti a realizzare le nuove strisce pedonali che però finiscono in un’isola. 🔗 Leggi su Casertanews.it
"All'altezza del civico 94 di via Vicinale Campanile, #Pianura, c'è un continuo deposito di rifiuti sul marciapiede in corrispondenza delle strisce pedonali. A 100 metri c'è un asilo e non c'è spazio per passare con bambini e passeggino visto che dal lato oppost
