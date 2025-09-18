Street food a Frosinone i divieti di sosta e circolazione

Frosinonetoday.it | 18 set 2025

Street food a Frosinone, istituti alcuni divieti di sosta e circolazione per permettere il regolare svolgimento della manifestazione.L'evento, che si terrà dal 19 al 21 settembre, interesserà la parte alta della città. La manifestazione, organizzata dall’associazione Frosinone Alta con il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

