Stravato Sogesid | 95 mln già affidati per post alluvione Romagna

Ferrara, 18 set. (askanews) - "Non capiamo perché ci sono degli attacchi pretestuosi" quando per la ricostruzione post alluvione in Romagna "abbiamo 240 milioni di accordi già affidati e i primi 95 milioni di interventi sono cantieri già pronti a partire immediatamente". E' la replica al presidente della Regione Emilia-Romagna, de Pascale, fatta a margine di un incontro a RemTech Expo di Ferrara, da Errico Stravato, direttore generale di Sogesid, la società statale che ha l'incarico, in collaborazione con la Struttura commissariale e gli enti territoriali, di progettare e realizzare una parte significativa degli interventi per la ricostruzione post alluvione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

